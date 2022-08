Covid, Gimbe: “I contagi salgono, l’Italia non ha un piano per l’autunno” (Di giovedì 25 agosto 2022) Tornano a salire, dopo cinque settimane di calo, i casi di Covid in Italia. Lo indicano i dati della Fondazione Gimbe. Complessivamente i nuovi contagi sfiorano le 178mila persone nell’ultima settimana, pari al +18,7% sui sette giorni precedenti. Calano fortunatamente i ricoveri in terapia intensiva (-15,1% su base settimanale), così come i ricoveri nei reparti ordinari (-15,5%). Rimangono stabili i decessi (+1,7%). Questo quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe relativo alla settimana fra il 17 e il 23 agosto rispetto ai 7 giorni precedenti. Per quanto riguarda i dati giornalieri, il 24 agosto sono stati 25.389 i nuovi contagi da Coronavirus e 112 le vittime. Foto Ansa/Daniel Dal ZennaroVaccino, in ritardo le quarte dosi L’inversione di tendenza dei casi, spiega il presidente della ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 25 agosto 2022) Tornano a salire, dopo cinque settimane di calo, i casi diin Italia. Lo indicano i dati della Fondazione. Complessivamente i nuovisfiorano le 178mila persone nell’ultima settimana, pari al +18,7% sui sette giorni precedenti. Calano fortunatamente i ricoveri in terapia intensiva (-15,1% su base settimanale), così come i ricoveri nei reparti ordinari (-15,5%). Rimangono stabili i decessi (+1,7%). Questo quanto emerge dal monitoraggio della Fondazionerelativo alla settimana fra il 17 e il 23 agosto rispetto ai 7 giorni precedenti. Per quanto riguarda i dati giornalieri, il 24 agosto sono stati 25.389 i nuovida Coronavirus e 112 le vittime. Foto Ansa/Daniel Dal ZennaroVaccino, in ritardo le quarte dosi L’inversione di tendenza dei casi, spiega il presidente della ...

