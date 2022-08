Covid bollettino 25 ago | 23 438 nuovi casi e 84 decessi

(Di giovedì 25 agosto 2022) Sono 23.438 idi positività al-19 (ieri 25.389, per un totale di 21.745.065da inizio pandemia) e 84 i(ieri 112) registrati in Italia nelle ultime 24 ore, per un totale di 175.127 vittime da inizio pandemia. È quanto emerge dalodierno del ministero della Salute. Sono in tutto 20.858.626 le persone guarite o dimesse e 39.851 quelle diventate negative nelle ultime 24 ore (ieri 49.555).Sono in tutto 711.312 le persone attualmente positive. Compresi quelli molecolari e gli antigenici, i tamponi totali processati sono stati 154.143 (ieri 174.227) con un tasso di positività, ieri pari al 14,6%, che oggi sale al 15,2%. Sul fronte del sistema sanitario, sono -166 (ieri -208), per un totale di 6.004 ricoverati, i posti letto occupati nei reparti ...

E' quanto emerge dal quotidianoemesso dal Ministero della Salute sull'emergenza. I decessi sono 84, con il totale delle vittime da inizio pandemia che raggiunge quota 175.127. A ...Si registra un nuovo decesso per- 19 in Trentino. Si tratta di una donna ultraottantenne, non vaccinata, affetta da altre patologie. Il decesso è avvenuto in ospedale. Lo riporta ilgiornaliero dell'Azienda ...Si registrano 2 decessi: un uomo di 88 anni, residente nella provincia di Sassari e un paziente residente nella provincia di Nuoro'' ''In Sardegna si registrano oggi 613 ulteriori casi confermati di p ...Trento/Bolzano – I nuovi casi per 100.000 abitanti sono stati, in provincia di Trento, 391 con un incremento del 14,9% rispetto alla settimana precedente e in provincia di Bolzano 309, con un incremen ...