Covid: 84 morti, 23.438 positivi. Tasso al 15,2% (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono 23.438 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 25.389. Le vittime sono 84 in diminuzione rispetto alle 112 di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono 23.438 i nuovi contagi daregistrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i contagiati erano 25.389. Le vittime sono 84 in diminuzione rispetto alle 112 di ...

