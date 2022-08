Covid, 23.438 nuovi casi con 154.143 tamponi e altri 84 decessi | Oms, raggiunto un milione di morti nel mondo (Di giovedì 25 agosto 2022) Tasso di positività al 15,2% (in leggero rialzo rispetto al giorno prima). I guariti sono 39.851 guariti. In calo intensive e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 25 agosto 2022) Tasso di positività al 15,2% (in leggero rialzo rispetto al giorno prima). I guariti sono 39.851 guariti. In calo intensive e ...

repubblica : Covid, oggi in Italia 23.438 nuovi casi e 84 morti - toscanamedianew : Covid, in Italia 84 vittime e altri 23.438 contagi - alexfoti : Covid in Italia: 23.438 nuovi casi e 84 morti. Il bollettino - pablocozzaglio : RT @Corriere: Covid in Italia: 23.438 nuovi casi e 84 morti. Il bollettino - sixtine_38 : RT @repubblica: Covid, oggi in Italia 23.438 nuovi casi e 84 morti -