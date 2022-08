Covid 19 in Campania, bollettino del 24 agosto: 1.992 positivi (Di giovedì 25 agosto 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, mercoledì 24 agosto, parla di 1.992 nuovi positivi su 11.155 tamponi analizzati. Sono 1.992 i neo positivi al Covid 19 in Campania su 11.155 test esaminati. In leggero calo il tasso di incidenza che ieri era pari al 18,59% ed oggi si attesta al 17,85%. Un decesso Leggi su 2anews (Di giovedì 25 agosto 2022)19 in: ildi ieri, mercoledì 24, parla di 1.992 nuovisu 11.155 tamponi analizzati. Sono 1.992 i neoal19 insu 11.155 test esaminati. In leggero calo il tasso di incidenza che ieri era pari al 18,59% ed oggi si attesta al 17,85%. Un decesso

ottopagine : Covid, casi in aumento in Campania nell'ultima settimana: e si continua a morire #Avellino - tvoggi : CORONAVIRUS, IN CAMPANIA IL TASSO D’INCIDENZA SI ATTESTA AL 17,85% Sono 1.992, in Campania, i neo positivi al Covid… - cronachecampane : Covid in Campania, contagi in calo e un decesso nelle ultime 48 ore #contagi #covidincampania #decessi #succedeoggi - SkyTG24 : Covid Campania, bollettino: 1.992 casi. Tasso di positività al 17,85% - TV7Benevento : Covid. In Campania contagi in calo, 1 decesso in 48 ore. - -