"Cosa non spiega Letta": ecco come ha condannato il Pd alla disfatta (Di giovedì 25 agosto 2022) Al Meeting di Rimini è stato particolarmente significativo l'intervento di Mario Draghi, che sostanzialmente ha detto che chiunque arriverà dopo di lui sarà la stessa Cosa. Un duro colpo per Enrico Letta, che invece punta tutto sulla previsione di disastri nel caso in cui il centrodestra dovesse andare al governo. Chi dei due ha ragione? Se ne è parlato a In Onda, su La7. Luca Telese e Marianna Aprile hanno girato la domanda ad Antonio Padellaro, che non ci è andato per il sottile con il segretario del Pd: "Quando Letta dice che ci guarda da fuori è preoccupato dovrebbe però spiegare perché è voluto arrivare allo scontro con il centrodestra con la quasi certezza di perderlo. Dall'altro lato hanno avuto l'accortezza di mettere da parte le differenze e di presentarsi compatti". Parlando invece ...

