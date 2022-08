Corriere dello Sport – Calciomercato, scambio Venezia-Genoa: Aramu per Candela (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-25 17:43:05 In tema di news di Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta il CdS: Venezia – scambio di giocatori tra il Venezia e il Genoa. I lagunari hanno dato l’atteso via libera al trasferimento del trequartista Mattia Aramu al Genoa in cambio dell’esterno destro Antonio Candela più un conguaglio economico. Aramu, 27 anni, si trasferisce al Genoa in prestito con obbligo di riscatto. Il fantasista torinese è arrivato al Venezia dal Siena nel luglio 2019 e ha registrato un totale di 30 gol e 18 assist in 105 presenze in tutte le competizioni nelle ultime tre stagioni. Aramu è stato determinante per la storica promozione del Venezia in Serie A ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 25 agosto 2022) 2022-08-25 17:43:05 In tema di news ditiene banco in queste ore quanto riporta il CdS:di giocatori tra ile il. I lagunari hanno dato l’atteso via libera al trasferimento del trequartista Mattiaalin cambio dell’esterno destro Antoniopiù un conguaglio economico., 27 anni, si trasferisce alin prestito con obbligo di riscatto. Il fantasista torinese è arrivato aldal Siena nel luglio 2019 e ha registrato un totale di 30 gol e 18 assist in 105 presenze in tutte le competizioni nelle ultime tre stagioni.è stato determinante per la storica promozione delin Serie A ...

