Coppia di amanti paga tre killer per uccidere il marito di lei ma la storia non va come volevano: l’incredibile finale col ketchup (Di giovedì 25 agosto 2022) Non è una sceneggiatura che mischia noir e grottesco. Due amanti decidono di fare fuori il marito di lei e non s’accontentano di un sicario, no. Ne pagano tre. Siamo in India, la storia la racconta l‘Independent. Anupallavi e il suo nuovo amore, Humavanath Kumar, lo scorso luglio hanno messo in piedi il piano per ammazzare Naveen Kumar, marito della donna, professione tassista. Solo che i tre killer hanno cambiato strategia: invece di entrare nel taxi, come previsto, e portare Kumar in un posto isolato dove il terzo sicario avrebbe provveduto a ucciderlo, hanno pensato di andare con il dead husband walking a bere una cosa per poi farlo secco con una bottigliata in testa. E lì sono diventati amici, tanto da decidere di non ucciderlo più ma di inscenarne la morte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Non è una sceneggiatura che mischia noir e grottesco. Duedecidono di fare fuori ildi lei e non s’accontentano di un sicario, no. Neno tre. Siamo in India, lala racconta l‘Independent. Anupallavi e il suo nuovo amore, Humavanath Kumar, lo scorso luglio hanno messo in piedi il piano per ammazzare Naveen Kumar,della donna, professione tassista. Solo che i trehanno cambiato strategia: invece di entrare nel taxi,previsto, e portare Kumar in un posto isolato dove il terzo sicario avrebbe provveduto a ucciderlo, hanno pensato di andare con il dead husband walking a bere una cosa per poi farlo secco con una bottigliata in testa. E lì sono diventati amici, tanto da decidere di non ucciderlo più ma di inscenarne la morte ...

BeatricePizzano : @cantadaltavoce Sempre Jessica prima ero per la coppia perché sono stati una coppia non siamo cretini però ci spero… - Fiammo_cr : @ilfoglio_it @EnricoBucci Coppia infetta (due uomini diversamente amanti della figa)??????? - gabriele_m88 : @Matteo17899379 @liliaragnar Sono amanti del meticciato.e della distruzione del popolo europeo dalle scuole escono… - 70Vinzenz : @StefanoMorand13 @marattin @RichiSanto2208 secondo me anche 18 amanti in una coppia monogama sono un non-problema c… - Chiara02224370 : con interesse dai loro fan sui social per molto tempo. È stato appreso tempo fa che la coppia terrà il loro matrim… -