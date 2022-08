Coppa Italia Primavera, il percorso dell’Inter (Di giovedì 25 agosto 2022) Il percorso dell’Inter nella Coppa Italia Primavera La Lega Serie A ha comunicato quest’oggi il tabellone della Coppa Italia Primavera, che vedrà l’Inter entrare in scena a partire dagli ottavi di finale. I nerazzurri incontreranno una tra Udinese-Venezia che dovrà vedersela a sua volta con la vincente della sfida che vede sicura l’Hellas Verona, in attesa di conoscere l’avversaria. Il cammino verso la finale In caso di passaggio ai quarti di finale per la squadra di Chivu possibile incrocio con la Sampdoria che agli ottavi affronterà una tra Spal-LR Vicenza e Monza-Cittadella. In semifinale possibile incrocio con una tra Juventus e Roma. Dall’altro lato del tabellone partiranno dagli ottavi di finale Cagliari e Sassuolo da una parte ... Leggi su intermagazine (Di giovedì 25 agosto 2022) IlnellaLa Lega Serie A ha comunicato quest’oggi il tabellone della, che vedrà l’Inter entrare in scena a partire dagli ottavi di finale. I nerazzurri incontreranno una tra Udinese-Venezia che dovrà vedersela a sua volta con la vincente della sfida che vede sicura l’Hellas Verona, in attesa di conoscere l’avversaria. Il cammino verso la finale In caso di passaggio ai quarti di finale per la squadra di Chivu possibile incrocio con la Sampdoria che agli ottavi affronterà una tra Spal-LR Vicenza e Monza-Cittadella. In semifinale possibile incrocio con una tra Juventus e Roma. Dall’altro lato del tabellone partiranno dagli ottavi di finale Cagliari e Sassuolo da una parte ...

