Conte sogna ad occhi aperti: «Mi immagino da solo al governo». E si atteggia da "kompagno" (Di giovedì 25 agosto 2022) sognare ad occhi aperti aiuta ad andare avanti. E a Giuseppe Conte non resta che cullarsi nelle illusioni, mentre il castello dei Cinquestelle crolla. «Se mi immagino da solo all'opposizione dopo il voto? Mi immagino da solo al governo», dice a Radio Popolare il leader M5S. «È complicato – ammette l'ex premier – ma battute a parte dico che gli italiani hanno un grande destino nelle proprie mani». Se quel 40% di astensionismo «decide di andare a votare significa ribaltare completamente sondaggi e pronostici». Conte: «Non capisco più Letta, il Pd è incomprensibile» Chiuso nel suo isolamento, attacca chi l'ha abbandonato. «Il comportamento dei vertici del Pd sono quasi costretto a rinunciare a comprenderlo. Letta non ...

