CONFERENCE LEAGUE TWENTE-FIORENTINA VIOLA A CACCIA DELLA FASE A GIRONI (Di giovedì 25 agosto 2022) La FIORENTINA vola in Olanda dopo il 2-1 ottenuto al Franchi contro il TWENTE nella partita di andata, grazie alle reti di Nico Gonzalez e Cabral. La squadra di Vincenzo Italiano, in campo alle ore 19, è reduce dallo 0-0 nel derby di campionato contro l'Empoli, maturato anche a causa del massiccio turnover applicato dall'allenatore, che non ha portato al risultato sperato; i padroni di casa invece proveranno a sfruttare il turno di riposo concesso loro dalla KNVB, la Federcalcio olandese, per prepararsi al meglio in vista DELLA gara di ritorno valevole per l'accesso ai GIRONI DELLA CONFERENCE LEAGUE. TWENTE-FIORENTINA LE SCELTE DEGLI ALLENATORI Ron Jans, allenatore degli olandesi, si affida agli undici scesi in campo nel secondo tempo ...

