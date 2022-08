Conference League: Twente-Fiorentina, la MOVIOLA LIVE: Unnerstall e Zerrouki rischiano il rosso (Di giovedì 25 agosto 2022) Twente-Fiorentina, ritorno dei playoff di Conference League in scena alle 19 in Olanda, sarà arbitrata dal rumeno Radu Petrescu, assistito... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022), ritorno dei playoff diin scena alle 19 in Olanda, sarà arbitrata dal rumeno Radu Petrescu, assistito...

PietroMazzara : I calendari di #UCL, #UEL e Conference League saranno resi noti domani #UCLdraw #UELdraw - Gazzetta_it : Scontri tra tifosi di Twente e Fiorentina, il sindaco caccia i viola da Enschede - DiMarzio : #UECL I Primo gol in maglia @WestHam per Gianluca #Scamacca - Fiorentinanews : #TwenteFiorentina 0?-0? ??| 75' Che gol mangiato per #Ikoné!!! #Gonzalez lo libera davanti a #Unnerstall ma il fran… - Fiorentinanews : #TwenteFiorentina 0?-0? ??| 70' Altri due cambi per #Italiano: dentro #Jovic e #Gonzalez e fuori #Cabral e #Sottil.… -