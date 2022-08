Conference League 2022/2023, festa Fiorentina celebrando Dante: “E quindi uscimmo a riveder le stelle” (Di giovedì 25 agosto 2022) La Fiorentina festeggia la qualificazione alla fase a Gironi della Conference League 2022/2023, e lo fa con un omaggio a Dante Alighieri. “E quindi uscimmo a riveder le stelle” scrive il club viola sui social dopo lo 0-0 in casa del Twente, riportando un verso del XXXIV canto dell’Inferno di Dante. Insieme alla citazione anche l’immagine di un aereo con la livrea viola che sorvola l’Europa “E quindi uscimmo a riveder le stelle” (Inferno XXXIV, 139) #forzaviola #Fiorentina pic.twitter.com/uWfYlL66NO — ACF Fiorentina (@acfFiorentina) August 25, 2022 ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Lafesteggia la qualificazione alla fase a Gironi della, e lo fa con un omaggio aAlighieri. “Ele” scrive il club viola sui social dopo lo 0-0 in casa del Twente, riportando un verso del XXXIV canto dell’Inferno di. Insieme alla citazione anche l’immagine di un aereo con la livrea viola che sorvola l’Europa “Ele” (Inferno XXXIV, 139) #forzaviola #pic.twitter.com/uWfYlL66NO — ACF(@acf) August 25,...

