Concorso straordinario bis, convocazioni USR per la nomina finalizzata al ruolo. AGGIORNATO con Lombardia (Di giovedì 25 agosto 2022) Concorso straordinario bis di cui all'art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021: l'USR Lazio ha dato avvio alle assunzioni. Si tratta di una proposta di nomina a tempo determinato, in cui i candidati sono chiamati a scegliere le preferenze tra le province disponibili per la propria classe di Concorso. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 agosto 2022)bis di cui all'art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021: l'USR Lazio ha dato avvio alle assunzioni. Si tratta di una proposta dia tempo determinato, in cui i candidati sono chiamati a scegliere le preferenze tra le province disponibili per la propria classe di. L'articolo .

zazoomblog : Concorso straordinario bis: pubblicate alcune GRADUATORIE in Lombardia. In aggiornamento - #Concorso… - tuttoway : RT @orizzontescuola: Concorso straordinario bis, convocazioni USR per la nomina a tempo determinato che porterà al ruolo - orizzontescuola : Concorso straordinario bis, convocazioni USR per la nomina a tempo determinato che porterà al ruolo - phare_c : Sicilia: inizierà domenica 18 settembre e terminerà venerdì 23 settembre il quinto interpello per l'assegnazione de… - scuolainforma : Risposta alla lettera ‘Il grande bluff del concorso straordinario’ -