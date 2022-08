Commenti sessisti alla foto con le medaglie | furia Cerruti | ' Basita e schifata'

fanpage : La regina del nuoto sincronizzato italiano si è sfogata pesantemente sui social dopo l'orda di commenti volgari e s… - serieB123 : Linda Cerruti, la rabbia per i commenti sessisti alla sua foto con le 8 medaglie europee - IOdonna : Linda Cerruti sui commenti sessisti alla sua foto: «Sono schifata» - direpuntoit : L'atleta Linda Cerruti risponde ai commenti sessisti: 'VERGOGNOSO e mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda… - luigisa27514204 : Linda Cerruti reagisce ai commenti sessisti a una sua foto: 'Società maschilista, sono schifata'… -

Ma l'immagine ha scatenatoe volgari, che hanno scatenato la reazione dell'azzurra. 'Come ogni anno, dopo mesi e mesi di sacrifici, è arrivata quella settimana in cui alzo la testa ...L'atleta del sincro che ha sbancato gli Europei di nuoto a Roma aveva postato una foto nella tipica posizione della sua disciplina per festeggiare le 8 medaglie ... Donne che corrono insieme per sfuggire alle molestie sessuali La star italiana del sincronizzato: «Dopo più di 20 anni di allenamenti e sacrifici, trovo a dir poco vergognoso e mi fa davvero male al cuore leggere quest’orda di persone fare battute che sessualizz ..."Specchio di una società ancora troppo maschilista e molto diversa rispetto a quella in cui un domani vorrei far nascere e crescere i mie figli" ...