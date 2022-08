Commenti sessisti alla foto con le medaglie, furia Cerruti: “Basita e schifata” (Di giovedì 25 agosto 2022) La foto, iconica, con le otto medaglie vinte ai recenti campionati europei di nuoto sincronizzato postata sui social diventa oggetto di insulti volgari e sessisti. Protagonista Linda Cerruti , pruricampionessa... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 25 agosto 2022) La, iconica, con le ottovinte ai recenti campionati europei di nuoto sincronizzato postata sui social diventa oggetto di insulti volgari e. Protagonista Linda, pruricampionessa...

