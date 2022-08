Come leggere notizie e articoli online che richiedono abbonamento (Di giovedì 25 agosto 2022) Sempre più siti d'informazione forniscono accesso ai migliori articoli solo agli abbonati, bloccando quindi la lettura gratuita di tutto l'articolo: nella maggior parte dei casi avremo accesso solo ad un'anteprima o alle prime righe del pezzo, accompagnati dalla comparsa di un "muro" che blocca la lettura. Questo tipo di blocco viene chiamato Paywall ed è diventato un metodo veloce e pratico per aumentare gli introiti dei siti di informazione, evitando l'uso dei semplici annunci pubblicitari (spesso insufficienti per gestire un giornale enorme con redazioni molto strutturate). Nella guida che segue vi mostreremo Come superare i paywall più semplici, così da poter leggere gratis le notizie e articoli online che richiedono abbonamento. Vi anticipiamo ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 25 agosto 2022) Sempre più siti d'informazione forniscono accesso ai migliorisolo agli abbonati, bloccando quindi la lettura gratuita di tutto l'articolo: nella maggior parte dei casi avremo accesso solo ad un'anteprima o alle prime righe del pezzo, accompagnati dalla comparsa di un "muro" che blocca la lettura. Questo tipo di blocco viene chiamato Paywall ed è diventato un metodo veloce e pratico per aumentare gli introiti dei siti di informazione, evitando l'uso dei semplici annunci pubblicitari (spesso insufficienti per gestire un giornale enorme con redazioni molto strutturate). Nella guida che segue vi mostreremosuperare i paywall più semplici, così da potergratis leche. Vi anticipiamo ...

