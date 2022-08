Colpo Juve: ecco Milik. Cambia tutto in attacco: il nuovo piano di Max Allegri (Di giovedì 25 agosto 2022) È fatta, Max Allegri ha il suo attaccante: è in arrivo dal Marsiglia Arkadius Milik, pronto a fare il vice-Vlahovic in bianconero. Il club di Torino ha infittito i contatti con quello francese nella giornata di mercoledì, arrivando all'accordo in serata. Stamattina, giovedì 25 agosto, è arrivato lo scambio di documenti, con l'attaccante ex Napoli che è partito per l'Italia, dove è atteso nel primo pomeriggio. Per Milik è pronto un contratto fino al 2026 a 3,5 milioni a stagione più bonus, al Marsiglia andranno un milione di prestito oneroso e sette per l'eventuale riscatto. Il Napoli conserverà invece il 20% sulla vendita del giocatore. Prima di Milik, ultimo tentativo per Depay andato a male Prima dell'affondo decisivo per Milik, però, la Juve ha provato un ultimo ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) È fatta, Maxha il suo attaccante: è in arrivo dal Marsiglia Arkadius, pronto a fare il vice-Vlahovic in bianconero. Il club di Torino ha infittito i contatti con quello francese nella giornata di mercoledì, arrivando all'accordo in serata. Stamattina, giovedì 25 agosto, è arrivato lo scambio di documenti, con l'attaccante ex Napoli che è partito per l'Italia, dove è atteso nel primo pomeriggio. Perè pronto un contratto fino al 2026 a 3,5 milioni a stagione più bonus, al Marsiglia andranno un milione di prestito oneroso e sette per l'eventuale riscatto. Il Napoli conserverà invece il 20% sulla vendita del giocatore. Prima di, ultimo tentativo per Depay andato a male Prima dell'affondo decisivo per, però, laha provato un ultimo ...

