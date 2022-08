(Di giovedì 25 agosto 2022) Bari. Interventi urgenti a favore delle impresestrette nella morsa dei rincari delle materie prime, ed in particolare della energia. È quanto chiede CIA Agricoltori Italiani di Puglia in una nota inviata nelle ultime ore al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, al Ministro per le PoliticheStefano Patuanelli, al Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e all’Assessore regionaleRisorse agroalimentari Donato Pentassuglia. «L’aumento indiscriminato dei costi delle materie prime sta seriamente compromettendo il futuro di migliaia di– si legge nella nota a firma del presidente di CIA Agricoltori Italiani Puglia Gennaro Sicolo, che è anche vicepresidente nazionale della organizzazione ...

Laprimapagina : Colpo di grazia alle aziende agricole pugliesi per siccità, irrigazioni di soccorso e aumenti dell’energia elettrica - lillidamicis : La Cia Puglia scrive a Draghi ed Emiliano Interventi urgenti a favore delle imprese agricole strette nella morsa de… - Agricolae1 : #Siccità, @CiaPuglia: #irrigazioni di soccorso e aumenti dell’energia elettrica: il colpo di grazia alle aziende a… - AngeloNero_ : @RobinDeMartinos Colpo di grazia - BeppeZanini : @AlRobecchi Però vedere qualcuno che pensa alle mie bollette prima che mi diano il colpo di grazia non è male ehhh -

