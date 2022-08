Coldplay in Italia, biglietti già sold out: ma attenti alle truffe (Di giovedì 25 agosto 2022) È uno degli eventi musicali più attesi del 2023: i Coldplay tornano in Italia e i biglietti sono andati sold out nel giro di poche ore, dando però il via anche ai primi tentativi di truffa, ai danni di chi sta cercando di assicurarsi un ingresso al concerto. Coldplay annunciano le date del tour in Italia: biglietti sold out per i concerti di Napoli e Milano Due tappe, cinque date: i Coldplay hanno annunciato le date del loro tour mondiale, Music of the Spheres, che nel 2023 arriverà anche in Italia. La band si esibirà a Napoli e Milano, allo stadio Diego Armando Maradona prima e a San Siro dopo, rispettivamente il 21 e 22 giugno in Campania e il 25, 26 e 28 giugno nella capitale lombarda. L’annuncio ha subito mandato ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 25 agosto 2022) È uno degli eventi musicali più attesi del 2023: itornano ine isono andatiout nel giro di poche ore, dando però il via anche ai primi tentativi di truffa, ai danni di chi sta cercando di assicurarsi un ingresso al concerto.annunciano le date del tour inout per i concerti di Napoli e Milano Due tappe, cinque date: ihanno annunciato le date del loro tour mondiale, Music of the Spheres, che nel 2023 arriverà anche in. La band si esibirà a Napoli e Milano, allo stadio Diego Armando Maradona prima e a San Siro dopo, rispettivamente il 21 e 22 giugno in Campania e il 25, 26 e 28 giugno nella capitale lombarda. L’annuncio ha subito mandato ...

LiveNationIT : In seguito all’incredibile richiesta, si aggiungono due nuove date in Italia al tour dei #Coldplay! 22 giugno • Na… - team_world : I #Coldplay RADDOPPIANO a Napoli e TRIPLICANO a Milano: annunciate NUOVE DATE in Italia del Music Of The Spheres Wo… - team_world : ORA DISPONIBILI i biglietti per la QUARTA DATA A MILANO dei Coldplay allo Stadio San Siro. Acquista il tuo bigliett… - _x_gret91_x_ : RT @Fede_ProudOfLou: Harry, piccolo suggerimento per il prossimo tour che sarà sicuramente allo stadio. Fai come i Coldplay che data l'elev… - rndmfoxv : RT @heythereelena: i coldplay che vedono mezza italia disperarsi da due giorni per i biglietti -