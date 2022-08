Cinema, il Premio Penisola Sorrentina riceve il patrocinio da Palazzo Chigi (Di giovedì 25 agosto 2022) La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso il patrocinio alle attività della XXVII edizione del Premio “Penisola Sorrentina”, che si concluderà a Sorrento a fine ottobre prossimo. Le iniziative, promosse sotto il prestigioso brand nazionale guidato da Mario Esposito, prevedono diverse ed autonome azioni nel campo della valorizzazione artistica e culturale, della rigenerazione urbana, della promozione Cinematografica ed audiovisiva, della digitalizzazione, della sensibilizzazione ai temi di interesse generale e del terzo settore. La coproduzione televisiva dell’evento è promossa dall’Amministrazione comunale di Sorrento. La serata di premiazione potrà contare anche sul sostegno da parte della Direzione generale Cinema ed audiovisivo del MiC e della Film Commission Regione ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso ilalle attività della XXVII edizione del”, che si concluderà a Sorrento a fine ottobre prossimo. Le iniziative, promosse sotto il prestigioso brand nazionale guidato da Mario Esposito, prevedono diverse ed autonome azioni nel campo della valorizzazione artistica e culturale, della rigenerazione urbana, della promozionetografica ed audiovisiva, della digitalizzazione, della sensibilizzazione ai temi di interesse generale e del terzo settore. La coproduzione televisiva dell’evento è promossa dall’Amministrazione comunale di Sorrento. La serata di premiazione potrà contare anche sul sostegno da parte della Direzione generaleed audiovisivo del MiC e della Film Commission Regione ...

