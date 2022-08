Ciclismo su pista | l’inseguimento maschile ed il keirin regalano due ori all’Italia ai Mondiali Juniores Secondo posto nell’inseguimento femminile

(Di giovedì 25 agosto 2022) Sono arrivate nella giornata di ieri le prime medaglie aisu, competizione che si sta svolgendo in questi giorni a Tel Aviv (Israele). Gli azzurri hanno infatti conquistato l‘oro nele nel, successi che si sono aggiunti all‘argento ottenuto nel. Andrea Raccagni, Luca Giaimi, Alessio Delle Vedove, Matteo Fiorin e Renato Favero sono stati semplicemente imbattibili nel velodromo israeliano con il crono di 3’58?853, nuovo record italiano a soli 6 centesimi dal primato del mondo. Dino Salvoldi, responsabile del settoredegli, ha affermato in merito a questo risultato: “Abbiamo ottenuto il primo oro nella storia del ...

Eurosport_IT : ???? Europei, medaglie Italia ?????? ????? Atletica: ??x1,??x2 ????? Canottaggio: ??x4,??x2,??x3 ????? Ciclismo su pista: ??x3,??… - danielesparisci : RT @cyclingpro: Paternoster: «Del mio incidente di Monaco non ricordo nulla. Ma ora dormo con una bici accanto al letto». @LetyPaternoster… - cyclingpro : Paternoster: «Del mio incidente di Monaco non ricordo nulla. Ma ora dormo con una bici accanto al letto».… - IlPedaleRosa : Racconigi Cycling Team, la junior Marzanati settima nello Scratch iridato: - IlPedaleRosa : Vo2 Team Pink, quartetto azzurro d'Argento al Mondiale su Pista Junior: -

Buona prestazione della biellese Camilla Marzanati nella prova dello Scratch al "Campionato del Mondo Donne Junior su", in corso di svolgimento presso il velodromo di Tel Aviv, in Israele. La talentuosa portacolori del Racconigi Cycling Team, campionessa italiana in carica nello Scratch e nella Velocità a ...Ai Mondiali juniores disuBergamo sale due volte sul podio nelle prove dell'inseguimento a squadre. Mercoledì 24 agosto a Tel Aviv prima Luca Giaimi (ligure del Team Giorgi di Torre de' Roveri) ha dominato la ...L’unica cosa che esiste, per i negri, è il presente”). E c’è il ciclismo. Il ciclismo su pista. Quegli anelli infuocati dalla velocità, con la loro ebbrezza e i loro pericoli. Quella parrocchia ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...