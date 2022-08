Chiara Ferragni è incinta del terzo figlio? Il dettaglio nella foto scatena i fan (Di giovedì 25 agosto 2022) L’imprenditrice digitale Chiara Ferragni si sta godendo la sua estate 2022 in giro per il mondo tra viaggi in famiglia e con gli amici. La nota influencer come sempre aggiorna i suoi followers sulle sue avventure attraverso storie e post su Instagram e proprio una foto di Chiara Ferragni sul famoso social network ha scatenato la fantasia dei fan, i quali hanno dato il via ad un succulento gossip. In molti si sono posti una domanda: “Chiara Ferragni è incita del terzo figlio?” Vediamo il dettaglio che ha spinto i suoi fan a elaborare questa teoria.



In queste ore sul web sta girando un nuovo gossip sulla famosa imprenditrice digitale: Chiara Ferragni è davvero ... Leggi su tvzap (Di giovedì 25 agosto 2022) L’imprenditrice digitalesi sta godendo la sua estate 2022 in giro per il mondo tra viaggi in famiglia e con gli amici. La nota influencer come sempre aggiorna i suoi followers sulle sue avventure attraverso storie e post su Instagram e proprio unadisul famoso social network hato la fantasia dei fan, i quali hanno dato il via ad un succulento gossip. In molti si sono posti una domanda: “è incita del?” Vediamo ilche ha spinto i suoi fan a elaborare questa teoria.In queste ore sul web sta girando un nuovo gossip sulla famosa imprenditrice digitale:è davvero ...

lauraboldrini : La destra vuole togliere alle donne il diritto di decidere. In Umbria e Marche, amministrate da Lega e FdI, l'… - GiusCandela : Chiara Ferragni ha fatto benissimo. Non è una questione politica ma di civiltà. Una donna che ha 28 milioni di foll… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni contro Meloni, rischiamo una politica contro l'aborto. In una storia l'influencer denuncia la situa… - SBaronceli : RT @M49liberorso: #Elezioni2022 Chiara #Ferragni lancia sul suo profilo Instagram una campagna contro Fratelli d'Italia: 'È il momento di a… - nozze89 : RT @ImolaOggi: Per arrivare ad arruolare Chiara Ferragni e Loredana Bertè, significa che il Pd è sotto il 15% -