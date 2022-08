Chiara Ferragni criticata da Hoara Borselli per quella stories: spunta anche il like di Rita dalla Chiesa (Di giovedì 25 agosto 2022) Stanno facendo discutere alcune affermazioni di Chiara Ferragni e la risposta di Hoara Borselli che, nel clima di accesa campagna elettorale di questi giorni, scatena il dibattito pubblico. Ma cosa si saranno dette a distanza la celebre influencer e l’opinionista televisiva? LEGGI anche :– Ornella Muti, la frecciatina per Chiara Ferragni: le sue parole critiche in una recente intervista La storia della Ferragni in difesa del diritto delle donne ad abortire Andiamo con ordine. Chiara Ferragni ha pubblicato una Instagram stories nella quale si è lanciata in un messaggio in favore del diritto ad abortire. Con lo sfondo di una sala operatoria, la regina delle influencer ha attaccato direttamente ... Leggi su funweek (Di giovedì 25 agosto 2022) Stanno facendo discutere alcune affermazioni die la risposta diche, nel clima di accesa campagna elettorale di questi giorni, scatena il dibattito pubblico. Ma cosa si saranno dette a distanza la celebre influencer e l’opinionista televisiva? LEGGI:– Ornella Muti, la frecciatina per: le sue parole critiche in una recente intervista La storia dellain difesa del diritto delle donne ad abortire Andiamo con ordine.ha pubblicato una Instagramnella quale si è lanciata in un messaggio in favore del diritto ad abortire. Con lo sfondo di una sala operatoria, la regina delle influencer ha attaccato direttamente ...

GiusCandela : Chiara Ferragni ha fatto benissimo. Non è una questione politica ma di civiltà. Una donna che ha 28 milioni di foll… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni contro Meloni, rischiamo una politica contro l'aborto. In una storia l'influencer denuncia la situa… - lauraboldrini : La destra vuole togliere alle donne il diritto di decidere. In Umbria e Marche, amministrate da Lega e FdI, l'… - StoriaMemoria : L'influencer Chiara Ferragni. - fran_rom_corr : RT @NicolaPorro: ??????? L’influencer si scaglia contro Giorgia #Meloni????#Ferragni -