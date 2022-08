Chiara Ferragni contro Giorgia Meloni per il diritto all’aborto, l’influencer si schiera: “Ora è tempo di agire” (Di giovedì 25 agosto 2022) l’influencer Chiara Ferragni ha condiviso su Instagram un post di The Vision che riprendeva un’inchiesta sull’aborto in Italia condotta dal giornale britannico The Guardian. Il post metteva in evidenza soprattutto il caso delle Marche, regione governata da Fratelli d’Italia dal 2020, in cui l’accesso all’aborto sarebbe “sempre più difficile”. l’influencer ha voluto denunciare il fatto e preso posizione contro gli antiabortisti. Chiara Ferragni contro gli antiabortisti: le sue parole su Instagram “Ora è il nostro tempo di agire e far sì che queste cose non accadano”: una frase semplice ma che ha avuto più impatto di 44 anni di proteste delle centinaia (o migliaia?) di donne che si sono viste ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 agosto 2022)ha condiviso su Instagram un post di The Vision che riprendeva un’inchiesta sull’aborto in Italia condotta dal giornale britannico The Guardian. Il post metteva in evidenza soprattutto il caso delle Marche, regione governata da Fratelli d’Italia dal 2020, in cui l’accessosarebbe “sempre più difficile”.ha voluto denunciare il fatto e preso posizionegli antiabortisti.gli antiabortisti: le sue parole su Instagram “Ora è il nostrodie far sì che queste cose non accadano”: una frase semplice ma che ha avuto più impatto di 44 anni di proteste delle centinaia (o migliaia?) di donne che si sono viste ...

GiusCandela : Chiara Ferragni ha fatto benissimo. Non è una questione politica ma di civiltà. Una donna che ha 28 milioni di foll… - Agenzia_Ansa : Chiara Ferragni contro Meloni, rischiamo una politica contro l'aborto. In una storia l'influencer denuncia la situa… - lauraboldrini : La destra vuole togliere alle donne il diritto di decidere. In Umbria e Marche, amministrate da Lega e FdI, l'… - Avv_Mant : RT @GianniCuperIoPD: Il 26 settembre faremo il congresso del Pd e si scontreranno Chiara Ferragni e l’Estetista Cinica. - Avvenire_Nei : “Un post su Instagram di Chiara Ferragni (che riprende di seconda mano un articolo del quotidiano inglese 'The Guar… -