Chi è Peiter Zatko, il manager che inguaia Twitter. Una volta disse: "Potrei rompere Internet in 30 minuti" (Di giovedì 25 agosto 2022) Storia di uno degli hacker più rispettati nell'ambito della sicurezza informatica. Dalla passione per il Rock progressive alle falle nei sistemi operativi, la scalata dell'hacker chiamato Mudge Leggi su repubblica (Di giovedì 25 agosto 2022) Storia di uno degli hacker più rispettati nell'ambito della sicurezza informatica. Dalla passione per il Rock progressive alle falle nei sistemi operativi, la scalata dell'hacker chiamato Mudge

ItaliaStartUp_ : Chi è Peiter Zatko, il manager che inguaia Twitter. Una volta disse: 'Potrei rompere Internet in 30 minuti' - la Re… - ItaliaStartUp_ : Chi è Peiter Zatko, il manager che inguaia Twitter. Una volta disse: 'Potrei rompere Internet in 30 minuti' - la Re… - infoiteconomia : Chi è Peiter Zatko, il manager che inguaia Twitter. Una volta disse: 'Potrei rompere Internet in 30 minuti' -