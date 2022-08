Chi è Patrizia Vacondio, la moglie di Nek: “Mi ha tradita, ma siamo andati avanti” (Di giovedì 25 agosto 2022) Patrizia Vacondio è la moglie del cantante emiliano Nek, all’anagrafe Filippo Neviani. La coppia si è sposata nel 2006 dopo più di dieci anni assieme. Nel 2010 i due hanno accolto la figlia Beatrice. Per la Vacondio si tratta della secondogenita. Prima di diventare la compagna di vita del celebre cantante la donna ha infatti avuto Martina. Chi è Patrizia Vacondio, la moglie di Nek Patrizia Vacondio è nata nel 1973 a Sassuolo, la stessa città di origine del marito. Tra loro è stato subito colpo di fulmine. L’amore è iniziato quando lei era già mamma di Martina – che sui social si firma aggiungendo il cognome “Neviani” a quello del padre biologico – e, dopo 11 anni di relazione, per la coppia sono arrivati i fiori d’arancio. In ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 25 agosto 2022)è ladel cantante emiliano Nek, all’anagrafe Filippo Neviani. La coppia si è sposata nel 2006 dopo più di dieci anni assieme. Nel 2010 i due hanno accolto la figlia Beatrice. Per lasi tratta della secondogenita. Prima di diventare la compagna di vita del celebre cantante la donna ha infatti avuto Martina. Chi è, ladi Nekè nata nel 1973 a Sassuolo, la stessa città di origine del marito. Tra loro è stato subito colpo di fulmine. L’amore è iniziato quando lei era già mamma di Martina – che sui social si firma aggiungendo il cognome “Neviani” a quello del padre biologico – e, dopo 11 anni di relazione, per la coppia sono arrivati i fiori d’arancio. In ...

