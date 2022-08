Chelsea, Batshuayi può rinnovare (Di giovedì 25 agosto 2022) Secondo quanto riportato da The Sun, il Chelsea tenterà di rinnovare il contratto di Batshuayi, in scadenza a fine stagione, prima di... Leggi su calciomercato (Di giovedì 25 agosto 2022) Secondo quanto riportato da The Sun, iltenterà diil contratto di, in scadenza a fine stagione, prima di...

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO SALERNITANA, TRATTATIVA IN CORSO PER BATSHUAYI: SI CERCA L'INTESA SULLA FORMULA CON IL CHELSEA… - GoalItalia : Salernitana al lavoro per regalare un attaccante a Nicola: contatti per Batshuayi del Chelsea ?? ???? - Cucciolina96251 : RT @Sal_FuoriSede: ???? All'estero, il giornalista @Ekremkonur parla di dialoghi avanzati tra #Chelsea e #Salernitana per #Batshuayi. #Calci… - Sal_FuoriSede : ???? All'estero, il giornalista @Ekremkonur parla di dialoghi avanzati tra #Chelsea e #Salernitana per #Batshuayi. #Calciomercato #SerieATIM - newsulcalcioita : #Salernitana,per l'attacco il nome è #Batshuayi dal #Chelsea:gli #inglesi sono disposti a cederlo in prestito con o… -