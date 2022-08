Che spreco vedere Draghi assistere a questa stanca campagna elettorale

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 25 agosto 2022) Ai Mondiali del 1970, i brasiliani, appresa la formazione dell’Italia reduce dal leggendario 4-3 rifilato alla Germania Ovest, dissero tra loro: «Questi italiani devono essere fortissimi se si permettono di lasciare Gianni Rivera in panchina». L’episodio ci è tornato in mente ieri mattina ascoltando Marioal Meeting di Rimini: la politica italiana dispone di uno statista di quel livello e lo lascia nemmeno in panchina ma addirittura in tribuna. Una follia simile non era mai accaduta. Chi lo ha cacciato dal campo di gioco – Giuseppe Conte, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi – un Paese normale dovrebbe punirli severamente. Se il Partito democratico avesse messoal centro dellaforse il 25 settembre verrebbe potuto raccogliere frutti preziosi ma avendo preferito la linea del CLN dei poveri ...