Che cosa vuol dire essere libertari oggi (Di giovedì 25 agosto 2022) Dall’11 al 14 agosto ho partecipato alla conferenza mondiale di Liberty International a Tbilisi. libertari provenienti da 19 Paesi hanno discusso su come conquistare maggiore libertà. Forse non è stato un evento a cui i media hanno dato grande risalto, ma è stato sicuramente un appuntamento internazionale, con ospiti e relatori provenienti da Georgia, Russia, Polonia, Serbia, Romania, Tagikistan, Cile, Venezuela, Colombia, India, Giappone, Nepal, Corea del Sud, Stati Uniti, Regno Unito, Danimarca, Islanda e Germania. I libertari sono a destra o a sinistra dello spettro politico? Sentendoli parlare di socialismo e capitalismo, alcuni potrebbero collocarli a destra. D’altra parte, ci sono molti libertari, ma non tutti, che sostengono ardentemente l’apertura delle frontiere e l’immigrazione illimitata. Uno dei libertari ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 25 agosto 2022) Dall’11 al 14 agosto ho partecipato alla conferenza mondiale di Liberty International a Tbilisi.provenienti da 19 Paesi hanno discusso su come conquistare maggiore libertà. Forse non è stato un evento a cui i media hanno dato grande risalto, ma è stato sicuramente un appuntamento internazionale, con ospiti e relatori provenienti da Georgia, Russia, Polonia, Serbia, Romania, Tagikistan, Cile, Venezuela, Colombia, India, Giappone, Nepal, Corea del Sud, Stati Uniti, Regno Unito, Danimarca, Islanda e Germania. Isono a destra o a sinistra dello spettro politico? Sentendoli parlare di socialismo e capitalismo, alcuni potrebbero collocarli a destra. D’altra parte, ci sono molti, ma non tutti, che sostengono ardentemente l’apertura delle frontiere e l’immigrazione illimitata. Uno dei...

giorgio_gori : Lo sport dell’estate? Il tiro al #jovabeachparty”. A Viareggio arriva pure l’inchiesta. C’è il #WWF che controlla,… - carlosibilia : Queste sono alcune delle persone che si candideranno insieme a @GiuseppeConteIT alle elezioni del 25 settembre. Inf… - marcocappato : Contro la firma digitale per la democrazia ci sono quasi solo quelli che la confondono col voto elettronico. Certo,… - DeMaria_Max : @rulajebreal Piu fare così più mi convinco a votare FDI e ti assicuro è l’ultima cosa che vorrei fare - Super_Pippen : RT @Maedhros67: Vedo che si parla di recessione in presenza di prezzi energetici aumentati di 5-10 volte. E evidente che non avete la mini… -