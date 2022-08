Che cosa dicono gli economisti del programma di Giorgia Meloni (Di giovedì 25 agosto 2022) Giorgia Meloni sa fare economia. Il leader di Fratelli d’Italia, in tema economico, ha dimostrato di avere le idee chiare. E nel programma di FdI ha riassunto i cinque punti cardine, che lei chiama “mosse”, per il sostegno dell’economia reale. Primo: super-deduzione del costo del lavoro oltre una data soglia di incidenza della manodopera rispetto al fatturato. Secondo: tassazione di favore in base al costo del lavoro sostenuto dalle singole imprese in Italia (più assumi, meno paghi). Terzo: cuneo fiscale. Quarto: taglio dell’Inps per le imprese con incidenza del costo del lavoro superiore a una determinata quota del fatturato. Quinto: aumento degli investimenti pubblici. Quinto: semplificazione della macchina amministrativa. Altro punto cruciale, inserito nella riforma fiscale: sostituzione del reddito di cittadinanza con un sostegno ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 agosto 2022)sa fare economia. Il leader di Fratelli d’Italia, in tema economico, ha dimostrato di avere le idee chiare. E neldi FdI ha riassunto i cinque punti cardine, che lei chiama “mosse”, per il sostegno dell’economia reale. Primo: super-deduzione del costo del lavoro oltre una data soglia di incidenza della manodopera rispetto al fatturato. Secondo: tassazione di favore in base al costo del lavoro sostenuto dalle singole imprese in Italia (più assumi, meno paghi). Terzo: cuneo fiscale. Quarto: taglio dell’Inps per le imprese con incidenza del costo del lavoro superiore a una determinata quota del fatturato. Quinto: aumento degli investimenti pubblici. Quinto: semplificazione della macchina amministrativa. Altro punto cruciale, inserito nella riforma fiscale: sostituzione del reddito di cittadinanza con un sostegno ...

