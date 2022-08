Che beffa | torna alla Juventus | lo hanno scaricato dopo un mese

LuigiBrugnaro : Ecco due imbecilli prepotenti che si fanno beffa della Città… chiedo a tutti di aiutarci a individuarli per punirli… - MallardGio : @Max_OGlasses @dianacalibana @marcocattaneo @StefanoBerto83 Sarà che ho solo visto altri divulgatori che smentivano… - ologrammi : RT @AStramezzi: È uscito il 1º sondaggio dopo deposito firme Italexit che prima era al 3,2 è scesa al 2,4% Voti andati a ItaliaSovrPop che… - cicciagatta : RT @AStramezzi: È uscito il 1º sondaggio dopo deposito firme Italexit che prima era al 3,2 è scesa al 2,4% Voti andati a ItaliaSovrPop che… - mixc7 : RT @AStramezzi: È uscito il 1º sondaggio dopo deposito firme Italexit che prima era al 3,2 è scesa al 2,4% Voti andati a ItaliaSovrPop che… -

... valutato tra i 20 e i 30 milioni di euro, per il Napoli sarebbe una vera e propria. Per la Juve, invece, si aprirebbe una vera e propria autostradale consentirebbe di riaprire il discorso ...Mi lasci solo diremi rattrista vedere capolista in Sicilia una donnasi chiama Furlan, unaper il Sud, unaper i dirigenti siciliani del Pd, ne hanno di bravi, non avevano ...Andrea Bargagna, direttore organizzativo del Pontedera, colui che rappresenta il club granata alle riunioni di Lega, ha parlato ai colleghi de La Nazione a poche ore dalla decisione ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...