Champions, Maldini: 'Finale Istanbul? I sogni aiutano' (Di giovedì 25 agosto 2022) "L'obiettivo è quello di migliorare. Nella passata stagione, in un girone difficile, siamo arrivati quarti, quindi l'obiettivo è di qualificarsi arrivando tra le prime due. È semplice da dire, poi ci ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) "L'obiettivo è quello di migliorare. Nella passata stagione, in un girone difficile, siamo arrivati quarti, quindi l'obiettivo è di qualificarsi arrivando tra le prime due. È semplice da dire, poi ci ...

evivanco7 : RT @FraNasato: Maldini a Milan TV: “Girone di Champions? Obiettivo qualificarci agli ottavi. Chi giocherà contro di noi non sarà contento d… - sportli26181512 : Maldini: “Sorteggio che ci soddisfa. Chi ci affronta non sarà contento di averci contro”: Maldini: “Occhio alle ins… - Gazzetta_it : Sorteggio Champions, Maldini: “Sorteggio che ci soddisfa. Chi ci affronta non sarà contento di averci contro”… - sportface2016 : #UCL | #Milan, #Maldini: 'Sulla carta questo girone ci soddisfa, chi ci affronta non sarà contento' - ManuFilippone95 : RT @FraNasato: Maldini a Milan TV: “Girone di Champions? Obiettivo qualificarci agli ottavi. Chi giocherà contro di noi non sarà contento d… -