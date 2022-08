Champions League, Ancelotti premiato come allenatore dell’anno: “Stagione speciale” (Di giovedì 25 agosto 2022) Ennesimo riconoscimento per il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, che è stato premiato come miglior allenatore della scorsa edizione della Champions League, battendo Jurgen Klopp del Liverpool e Pep Guardiola del Manchester City. Il premio di “Calciatore dell’anno Uefa” per il 2021/22, invece è andato a Karim Benzema, che ha superato la concorrenza del compagno di squadra Thibaut Courtois e del belga del Manchester City, Kevin De Bruyne. Fra le donne, invece, premiata la spagnola Alexia Putellas. Ancelotti ha svelato il segreto del suo grande successo: “E’ nella passione che ho per questo sport, la qualità dei giocatori che devi gestire. La scorsa Stagione è stata speciale, c’era una legame fantastico tra ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Ennesimo riconoscimento per il tecnico del Real Madrid, Carlo, che è statomigliordella scorsa edizione della, battendo Jurgen Klopp del Liverpool e Pep Guardiola del Manchester City. Il premio di “CalciatoreUefa” per il 2021/22, invece è andato a Karim Benzema, che ha superato la concorrenza del compagno di squadra Thibaut Courtois e del belga del Manchester City, Kevin De Bruyne. Fra le donne, invece, premiata la spagnola Alexia Putellas.ha svelato il segreto del suo grande successo: “E’ nella passione che ho per questo sport, la qualità dei giocatori che devi gestire. La scorsaè stata, c’era una legame fantastico tra ...

