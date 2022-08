Champions League : Alle ore 18 la complilazione dei gironi a Istanbul (Di giovedì 25 agosto 2022) Alle ore 18 a Istanbul si compongono gli otto gruppi di quattro squadre ciascuno, il sorteggio sarà visibile in Tv su Sky Sport e sul Canale 20 del digitale terrestre. Ecco la composizione delle fasce : Prima fascia : Real Madrid,Eintracht, Bayern, Psg, Porto, Milan, Manchester City e Ajax. Seconda fascia : Liverpool. Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia e Tottenham. Terza fascia : Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar, Inter, Napoli, Benfica, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen. Quarta fascia : Olymique Marsiglia, Bruges, Celtics, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Rangers, Dinamo Zagabria e Copenhagen. Il Milan sarà in prima fascia, Juventus in seconda, Napoli e Inter in terza fascia. Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 25 agosto 2022)ore 18 asi compongono gli otto gruppi di quattro squadre ciascuno, il sorteggio sarà visibile in Tv su Sky Sport e sul Canale 20 del digitale terrestre. Ecco la composizione delle fasce : Prima fascia : Real Madrid,Eintracht, Bayern, Psg, Porto, Milan, Manchester City e Ajax. Seconda fascia : Liverpool. Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia e Tottenham. Terza fascia : Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar, Inter, Napoli, Benfica, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen. Quarta fascia : Olymique Marsiglia, Bruges, Celtics, Viktoria Plzen, Maccabi Haifa, Rangers, Dinamo Zagabria e Copenhagen. Il Milan sarà in prima fascia, Juventus in seconda, Napoli e Inter in terza fascia.

