Champions League 2022 2023 | accoppiamenti televisivi gironi | Juventus e Inter mai nella stessa serata

Leggi su sportface

(Di giovedì 25 agosto 2022) L’Uefa ha reso noti gliper quanto riguarda idi, validi per tutte quelle federazioni che portano due, tre, quattro o cinque squadre alla fase a gruppi. In particolare, per l’Italia è stato stabilito chenon giocheranno maisera, e di conseguenza anche Milan e Napoli saranno schedulate in due serate diverse. Non è stato invece ancora comunicato l’accoppiamento esatto delle squadre da smistare nelle due serate di ognuno dei sei “match week”. Nel dettaglio, non giocheranno mai, Milan e Napoli, ...