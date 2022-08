Centrale di Zaporizhzhia: scambio di accuse tra Russia e Ucraina sul collegamento alla rete. Di Maio da Zelensky (Di giovedì 25 agosto 2022) - Nuovo scambio di reciproche accuse tra Kiev e Mosca in riferimento a bombardamenti avvenuti nella zona della Centrale nucleare, dove si è verificata una interruzione dell'energia elettrica destinata ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 25 agosto 2022) - Nuovodi reciprochetra Kiev e Mosca in riferimento a bombardamenti avvenuti nella zona dellanucleare, dove si è verificata una interruzione dell'energia elettrica destinata ...

