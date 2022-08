Causò incidente e pestò un uomo a Cremona | denunciato un 56enne bergamasco

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 25 agosto 2022) Undi 56 anni, residente in provincia di Bergamo, è statoper lesioni personali dai carabinieri della stazione diper aver aggredito violentemente undi 65 anni in seguito a unstradale. I fatti risalgono al pomeriggio del 19 maggio scorso, quando la centrale operativa dei militari dell’arma aveva inviato una pattuglia in via Bergamo, dove era stata segnalata un’aggressione. Una volta arrivati, i carabinieri hanno trovato un’ambulanza col personale medico del 118 che stava già soccorrendo il 65enne: è stato lui a raccontare ai militari quanto avvenuto poco prima, spiegando come mentre percorreva via Bergamo verso il centro cittadino si è poi fermato a un incrocio per dare la precedenza ad altri veicoli. La sua auto a quel punto è stata affiancata da un altro ...