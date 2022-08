Caterina Cerroni, spunta questa foto: occhio, dov'era la capolista del Pd | Guarda (Di giovedì 25 agosto 2022) Caterina Cerroni è una dei quattro candidati capolista under 35 del Partito Democratico alla Camera (collegio plurinominale del Molise). La Cerroni nasce nel 1991 ad Agnone. Laurea in Economia a Roma, segreteria nazionale dei Giovani Democratici come responsabile per l'Europa nel 2016, dal 2018 al 2021 vicepresidenza dell'Unione Internazionale della Gioventù Socialista e oggi coordinamento dei Giovani Democratici. La Cerroni nel 2017 era al Forum mondiale dei partiti organizzato dal Partito Comunista Cinese. Chi lo dice? Lei stessa con un tweet del 3 dicembre di allora, che l'economista Riccardo Puglisi ha scovato dalla discarica dei social. Cosa c'è di male? Tutto. Perché presentarsi alle elezioni italiane prosternandosi al partito unico cinese che dal 1949 vieta le elezioni è proditorio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022)è una dei quattro candidatiunder 35 del Partito Democratico alla Camera (collegio plurinominale del Molise). Lanasce nel 1991 ad Agnone. Laurea in Economia a Roma, segreteria nazionale dei Giovani Democratici come responsabile per l'Europa nel 2016, dal 2018 al 2021 vicepresidenza dell'Unione Internazionale della Gioventù Socialista e oggi coordinamento dei Giovani Democratici. Lanel 2017 era al Forum mondiale dei partiti organizzato dal Partito Comunista Cinese. Chi lo dice? Lei stessa con un tweet del 3 dicembre di allora, che l'economista Riccardo Puglisi ha scovato dalla discarica dei social. Cosa c'è di male? Tutto. Perché presentarsi alle elezioni italiane prosternandosi al partito unico cinese che dal 1949 vieta le elezioni è proditorio. ...

