Castelfranco Veneto | ragazzo in bici investito e ucciso da un' auto

(Di giovedì 25 agosto 2022) Undi 17 anni di(Treviso), Kevin Carraro, è deceduto la scorsa notte dopo essere stato travolto da un'mobile mentre era in sella alla suacletta. L'evento si è verificato non lontano da casa. Alla guida dell'vettura si trovava un uomo residente in un comune vicino. Secondo quanto si è appreso l'avrebbe tamponato ilche procedeva nella stessa direzione assieme ad un gruppo di coetanei. Il decesso è stato istantaneo. Il giovane avrebbe compiuto 18 anni il 28 agosto. E' l'undicesima vittima della strada nel trevigiano nel mese di agosto. Sul posto è intervenuta la polizia stradale.

Agenzia_Ansa : Un ragazzo di 17 anni di Castelfranco Veneto (Treviso), Kevin Carraro, è morto la scorsa notte dopo essere stato tr…

Treviso " Sarebbe diventato maggiorenne domenica. Invece è stata l'ennesima vittima della strada. Kevin Carraro , un ragazzo di 17 anni di, in provincia di Treviso, è deceduto la scorsa notte dopo essere stato travolto da un'automobile mentre era in sella alla sua bicicletta. L'evento si è verificato attorno alla ...Intanto la Procura di Treviso si appresta ad aprire un fascicolo d'inchiesta per omicidio stradale