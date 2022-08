Casa della Salute di Palidoro, Ciocchetti (FdI): “Vicenda scandalosa: Nonostante soldi spesi nessun beneficio per cittadini” (Di giovedì 25 agosto 2022) “Le case della Salute, salvo alcune eccezioni, si sono rivelate un fallimento totale a causa della mancanza di personale e di adeguate tecnologie – spiega Luciano Ciocchetti – E’ scandaloso che Nonostante i soldi pubblici spesi per la realizzazione di tali strutture i cittadini non abbiano beneficiato di alcun miglioramento e addirittura, come nel caso di Palidoro, si sia registrato un peggioramento sul fronte dei servizi sanitari resi agli utenti”. “Per tale motivo sosteniamo le proteste dei residenti, e siamo pronti a partecipare a manifestazioni di piazza tese a chiedere l’intervento delle autorità locali” – conclude Ciocchetti (FdI).“La Vicenda della Casa ... Leggi su influencertoday (Di giovedì 25 agosto 2022) “Le case, salvo alcune eccezioni, si sono rivelate un fallimento totale a causamancanza di personale e di adeguate tecnologie – spiega Luciano– E’ scandaloso chepubbliciper la realizzazione di tali strutture inon abbiano beneficiato di alcun miglioramento e addirittura, come nel caso di, si sia registrato un peggioramento sul fronte dei servizi sanitari resi agli utenti”. “Per tale motivo sosteniamo le proteste dei residenti, e siamo pronti a partecipare a manifestazioni di piazza tese a chiedere l’intervento delle autorità locali” – conclude(FdI).“La...

