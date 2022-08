Casa della Salute a Palidoro, Ciocchetti (FdI): “Vicenda scandalosa, nessun beneficio per cittadini (Di giovedì 25 agosto 2022) Fiumicino – “La Vicenda della Casa della Salute di Palidoro dimostra in tutta la sua evidenza il fallimento delle politiche sanitarie territoriali del Lazio”. Lo afferma l’esponente di FdI Luciano Ciocchetti, candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Roma 6, commentando le proteste dei cittadini circa il mancato funzionamento dei servizi presso la struttura di Via Aurelia inaugurata nel maggio del 2021. “Le case della Salute, salvo alcune eccezioni, si sono rivelate un fallimento totale a causa della mancanza di personale e di adeguate tecnologie – spiega Luciano Ciocchetti – E’ scandaloso che nonostante i soldi pubblici spesi per la realizzazione di tali strutture i ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 25 agosto 2022) Fiumicino – “Ladidimostra in tutta la sua evidenza il fallimento delle politiche sanitarie territoriali del Lazio”. Lo afferma l’esponente di FdI Luciano, candidato alla Camera dei Deputati nel Collegio Uninominale Roma 6, commentando le proteste deicirca il mancato funzionamento dei servizi presso la struttura di Via Aurelia inaugurata nel maggio del 2021. “Le case, salvo alcune eccezioni, si sono rivelate un fallimento totale a causamancanza di personale e di adeguate tecnologie – spiega Luciano– E’ scandaloso che nonostante i soldi pubblici spesi per la realizzazione di tali strutture i ...

