Casa Bianca, la Russia deve smilitarizzare Zaporizhzhia (Di giovedì 25 agosto 2022) La Russia deve concordare la demilitarizzazione della zona intorno alla centrale nucleare ucraina di Zaporizhzhia: lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean - Pierre, riferendo che l'... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) Laconcordare la demilitarizzazione della zona intorno alla centrale nucleare ucraina di: lo ha detto la portavoce dellaKarine Jean - Pierre, riferendo che l'...

Biden - Zelensky, Mosca restituisca centrale Zaporizhzhia Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean - Pierre riferendo della loro telefonata. Joe Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiedono che la Russia restituisca il pieno controllo della centrale nucleare di Zaporizhzhya a Kiev e che l'Aiea abbia accesso all'impianto.