Carta d’Identità elettronica, nuovi open day a Roma il 27 e il 28 agosto: ecco come prenotarsi (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma. Ancora un’occasione importante per prenotare la Carta d’Identità elettronica e mettersi in pari con il mondo digital. Il documento è di fondamentale importanza per poter accedere alle principali piattaforme istituzionali e semplificare tutta la burocrazia corollaria. nuovi open Day per Carta d’Identità elettronica Infatti, tornano gli open Day di Roma Capitale dedicati alla Carta d’Identità elettronica con l’apertura straordinaria, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 agosto, degli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune. come ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 25 agosto 2022). Ancora un’occasione importante per prenotare lae mettersi in pari con il mondo digital. Il documento è di fondamentale importanza per poter accedere alle principali piattaforme istituzionali e semplificare tutta la burocrazia corollaria.Day perInfatti, tornano gliDay diCapitale dedicati allacon l’apertura straordinaria, nelle giornate di sabato 27 e domenica 28, degli ex Punti Informativi Turistici di Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino e Piazza delle Cinque Lune....

