Caro energia: la testimonianza di una ceramista argentina trapiantata nel borgo di Stella Cilento (Di giovedì 25 agosto 2022) di Arturo Calabrese Il Caro bollette non risparmia nessuno e colpisce anche le piccole botteghe artigiane. I costi aumentano vertiginosamente anche per loro e si sentono maggiormente a causa proprio della loro modesta grandezza soprattutto per quanto riguarda il volume di affari. La provincia di Salerno ha un'antica tradizione di produzione della ceramica che non è legata solo a Vietri, ma anche all'interno e nello specifico alle aree montuose del Cilento. A Stella Cilento, e più nello specifico nel borgo di San Giovanni, sorge una piccolissima attività portata avanti da Mariana Sofia Gonzales, argentina di nascita ma cilentana di adozione che diversi anni fa ha sposato un cilentano e si è trasferita a Stella. Al di là dell'oceano, la donna aveva imparato le tecniche ...

