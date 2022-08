Caro energia, il CNA chiede tavolo di confronto con la Regione Abruzzo (Di giovedì 25 agosto 2022) L'Aquila - Subito un tavolo istituzionale chiamato a fronteggiare l’emergenza provocata dal “Caro-energia”, ma anche dedicato allo studio delle misure più urgenti in materia di transizione energetica, aperto alla partecipazione delle forze imprenditoriali e sindacali abruzzesi. A chiederlo alla Giunta Marsilio è il presidente regionale di CNA Abruzzo, Savino Saraceni, secondo cui «con il passare dei giorni si va delineando un quadro drammatico, soprattutto per il mondo della piccola e micro-impresa dei più diversi comparti produttivi, visto l’aumento esponenziale delle bollette di gas ed energia: rincari che rischiano di provocare chiusure di tante attività, oppure di veder scaricare su consumatori e utenti parte dei maggiori costi, alimentando un’ulteriore crescita dell’inflazione: ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 25 agosto 2022) L'Aquila - Subito unistituzionale chiamato a fronteggiare l’emergenza provocata dal “”, ma anche dedicato allo studio delle misure più urgenti in materia di transizione energetica, aperto alla partecipazione delle forze imprenditoriali e sindacali abruzzesi. Arlo alla Giunta Marsilio è il presidente regionale di CNA, Savino Saraceni, secondo cui «con il passare dei giorni si va delineando un quadro drammatico, soprattutto per il mondo della piccola e micro-impresa dei più diversi comparti produttivi, visto l’aumento esponenziale delle bollette di gas ed: rincari che rischiano di provocare chiusure di tante attività, oppure di veder scaricare su consumatori e utenti parte dei maggiori costi, alimentando un’ulteriore crescita dell’inflazione: ...

fattoquotidiano : Veneto, il caro-energia mette in crisi le cartiere: bollette quadruplicate in un anno e impianti chiusi per non lav… - amendolaenzo : Caro energia e costo delle bollette, ambiente e dignità del lavoro. In questa campagna teniamo i piedi per terra.… - GiuseppeConteIT : La campagna elettorale non può nascondere queste urgenze. Tra meno di un mese una nuova ondata di caro-bollette e c… - prospettico1 : RT @QLexPipiens: A causa del caro energia deliberatamente indotto, gli italiani si stanno impoverendo, mentre le piccole e medie imprese ch… - Lamda04174428 : Il Primato Nazionale ( -