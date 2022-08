Caro energia, Federmoda: Estendere il credito d’imposta ai negozi (Di giovedì 25 agosto 2022) “L’aumento assolutamente insostenibile dei costi dell’energia colpisce veramente tutti i comparti e in modo particolare quello del settore della Moda che vede nelle prospettive future una grave difficolta’ nel poter mantenere posizioni fondamentali all’interno dei centri storici ed allo stesso tempo nella necessita’ di tutelare centinaia di migliaia di posti di lavoro”. Lo afferma Giulio Felloni, presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, che chiede di Estendere ed incrementare il credito d’imposta anche alle imprese del dettaglio moda. “Il nostro settore – prosegue Felloni – e’ uno snodo fondamentale della filiera del made in Italy. La forte preoccupazione arriva dei segnali non incoraggianti che provengono dai nostri fornitori con un aumento dei prezzi di circa un 15% che potra’ essere ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) “L’aumento assolutamente insostenibile dei costi dell’colpisce veramente tutti i comparti e in modo particolare quello del settore della Moda che vede nelle prospettive future una grave difficolta’ nel poter mantenere posizioni fondamentali all’interno dei centri storici ed allo stesso tempo nella necessita’ di tutelare centinaia di migliaia di posti di lavoro”. Lo afferma Giulio Felloni, presidente nazionale di Federazione Moda Italia-Confcommercio, che chiede died incrementare ilanche alle imprese del dettaglio moda. “Il nostro settore – prosegue Felloni – e’ uno snodo fondamentale della filiera del made in Italy. La forte preoccupazione arriva dei segnali non incoraggianti che provengono dai nostri fornitori con un aumento dei prezzi di circa un 15% che potra’ essere ...

