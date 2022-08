Caro energia, carburanti: il prezzo medio del diesel supera quello della benzina (Di giovedì 25 agosto 2022) Il prezzo medio nazionale del diesel supera quello della benzina. Così l’analisi messa a punto da ‘Quotidiano energia’. Il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,766 euro al litro; il prezzo medio praticato del diesel in self è 1,787 euro al litro. In particolare – spiega ‘Quotidiano energia’ – “con le quotazioni internazionali del prodotto costantemente in crescita ormai da più di una settimana (in altalena invece quelle della benzina), in questi giorni si sono registrati aumenti da parte delle compagnie sui prezzi raccomandati del diesel: oggi Eni, ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022) Ilnazionale del. Così l’analisi messa a punto da ‘Quotidiano’. Ilpraticatoin modalità self è 1,766 euro al litro; ilpraticato delin self è 1,787 euro al litro. In particolare – spiega ‘Quotidiano’ – “con le quotazioni internazionali del prodotto costantemente in crescita ormai da più di una settimana (in altalena invece quelle), in questi giorni si sono registrati aumenti da parte delle compagnie sui prezzi raccomandati del: oggi Eni, ...

