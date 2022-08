Caro energia, bar di Firenze mette le bollette in vetrina: “Da 4mila a 22mila euro, la politica dov’è?” (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago – Un bar storico di Firenze nella morsa del Caro energia, alza la voce, così come una pasticceria di antica tradizione. E con estrema rabbia, come riportato anche su Tgcom24. Gran Caffé San Marco, il bar di Firenze stretto nella morsa delle bollette Il Gran Caffè San Marco, bar storico di Firenze, è nella stretta del Caro energia. Non a caso, il titolare Gualtiero Zamperini ha aderito all’iniziativa di Fipe-Confcommercio sul tema. Zamperini gestisce il locale dal 1984, e con i suoi 30 dipendenti, rischia moltissimo. Anche lui, come altri colleghi, ha esposto alla clientela le bollette della luce di luglio 2021 e 2022 per rendere evidente la situazione: un anno fa pagava 4.800 euro, questo luglio deve ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago – Un bar storico dinella morsa del, alza la voce, così come una pasticceria di antica tradizione. E con estrema rabbia, come riportato anche su Tgcom24. Gran Caffé San Marco, il bar distretto nella morsa delleIl Gran Caffè San Marco, bar storico di, è nella stretta del. Non a caso, il titolare Gualtiero Zamperini ha aderito all’iniziativa di Fipe-Confcommercio sul tema. Zamperini gestisce il locale dal 1984, e con i suoi 30 dipendenti, rischia moltissimo. Anche lui, come altri colleghi, ha esposto alla clientela ledella luce di luglio 2021 e 2022 per rendere evidente la situazione: un anno fa pagava 4.800, questo luglio deve ...

