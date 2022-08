Caro carburanti - Il gasolio costa più della benzina | ecco perché

(Di giovedì 25 agosto 2022) Sorpasso completato e stabile. Stando ai datiStaffetta Quotidiana petrolifera, che rileva i prezzi nazionali dei, ilormai piùin qualsiasi tipologia di distributore. I valori medisono, infatti, di 1,765 euro al litro per il self-service e di 1,910 per il servito; quelli del, rispettivamente di 1,783 e 1,925. Lo scarto si riflette negli impianti delle principali compagnie, dove la1,766/1,953 euro al litro (sempre self/servito) e il1,787/1,968. Le pompe bianche, dette anche no logo, seguono la medesima dinamica, con la verde a 1,760/1,827 euro e ila 1,773/1,838 euro. La ...

ilgazzettino.it

Sorpasso completato e stabile. Stando ai dati della Staffetta Quotidiana petrolifera, che rileva i prezzi nazionali dei, il gasolio costa ormai più della benzina in qualsiasi tipologia di distributore. I valori medi della benzina sono, infatti, di 1,765 euro al litro per il self - service e di 1,910 per il ...... la ristorazione e gli albergh i che hanno avuto aumenti tripli rispetto a luglio 2021, i trasporti che oltre al(+30 - 35% da inizio pandemia ad oggi) si trovano ora a dover ... Caro carburante, i benzinai avvertono: «Tra 15 giorni nuovo aumento del diesel» Stando ai dati della Staffetta Quotidiana petrolifera, il diesel ha fatto il sorpasso: spieghiamolo con l'aiuto di Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia ...Confcommercio nazionale ha chiesto il potenziamento dei crediti di imposta già a partire dal terzo trimestre 2022. A rischio 120mila imprese in Italia ...